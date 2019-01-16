Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde Seyir Halindeki Otomobil Ambulansa Çarparak Takla Attı.
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IHAAW165217-ASA/16-01-2019- Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde seyir halindeki otomobil ambulansa çarparak takla attı.
IHAAW165217-ASA/16-01-2019
- Sarıyer Büyükdere Caddesi
'nde seyir halindeki otomobil ambulansa çarparak takla attı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. 16.01.2019 16: 52: 17 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:58 Kaynak: İHA
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