SARIYER'DE KABLOLARI ÇALININCA MAHALLELİ İNTERNETSİZ KALDI

SARIYER Çayırbaşı Mahallesi'nde iki hafta önce internet kablolarını çalındı. Mahalleli defalarca başvurdukları halde kabloların onarılmadığını söyleyerek, okullar açılmadan interneti hattının düzeltilmesini istedi.

Çayırbaşı Mahallesi'nin internet kabloları 2 hafta önce hırsızlar tarafından kesilerek çalındı. O günden beri mahalleli internetsiz kaldı. Defalarca başvuruda bulunduklarını söyleyen mahalle sakinleri bir an önce internetlerinin yapılmasını isteyerek, duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Bircan Şitil, "İki haftadır internetimiz yok. Çocuklarımız mağdur, biz mağduruz. Defalarca aramamıza, aciliyetini belirtmemize rağmen kimse ilgilenmedi. Aradığımızda kabloların çalındığı, tamirat için ihaleye girileceği söyleniyor. Bir an önce internetimizin tekrar bağlanmasını istiyoruz. Şu an sanki köyde yaşıyor gibiyiz, geçen hafta elektriklerimiz de kesilmişti kablolar çalındığı için. Bunun mağduriyetini biz çekiyoruz" şeklinde konuştu. Fatma Evyapan ise, "Televizyonlarımız çalışmıyor, internete bağlı olduğu için. Okullar açılacak düşünüyoruz, ne yapmamız gerekiyor diye. Bir an önce internetin gelmesini istiyoruz" dedi.Emrah Döger ise, "Çocuklarımız derslerinin büyük bir bölümünü internet üzerinden yapıyor. Cep telefonundan bağlanıyoruz ama sürekli ek paket almak zorunda kalıyoruz. Bir de evde kesik olan internetin faturasını ödemeye devam ediyoruz. Her aradığımızda bahane üretiyorlar, mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

- İstanbul