Sarıyer'de 16 yaşındaki kızı vuran şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

SARIYER'de ekmek almaya giden 16 yaşındaki kız çocuğunun vurularak ağır yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın şüphelisi Özkal Ş.(42) adliyeye sevk edildi.

Sarıyer, Çayırbaşı mahallesinde dün iki kişi arasında bıçaklı ve silahlı kavga çıkmıştı. Kavga sırasında silahına davrananarak ateş açan Özkal Ş., bu sırada ekmek almak için evden çıkan 16 yaşındaki Dilan Tekel'in vurularak ağır yaralanmasına neden olmuştu. Tekel'in kanlar içinde yere düşmesi üzerine mahalle sakinlerinin müdahalesi ile kaçmaya çalışırken yakalanan ve linç edilmek istenen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Cinayet Büro Amirliğinde olayla ilgili sorgulanan şüpheli Özkal Ş.'nin temizlik görevlisi olduğu ve daha önceden 7 kez polise geliş kaydı bulunduğu tespit edildi. Poliste verdiği ifadesinde olayın kaza olduğunu söyleyen şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliyle birlikte yakalanan ruhsatsız tabanca ise başka bir suçta kullanıp kullanılmadığının tespit için kriminal polis laboratuarında inceleme altına alındı.