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Sarıyer'de 16 yaşındaki kızı yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sarıyer'de 16 yaşındaki kızı yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi

04.02.2022 16:07
Sarıyer'de 16 yaşındaki kızı yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi

Sarıyer'de 16 yaşındaki kız çocuğunun vurularak ağır yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Sarıyer'de 16 yaşındaki kız çocuğunun vurularak ağır yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Sarıyer Çayrıbaşı Mahallesi Özfiliz Sokakta dün gece saatlerinde, aralarında husumet olan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüştü. Özkan Ş.'nin silahından çıkan kurşunlardan biri 16 yaşındaki Dilan Teker'in boynuna isabet etmişti. Ağır şekilde yaralanan Dilan Teker'in hastanedeki tedavisi sürerken olaydan sonra vatandaşların linç etmek istediği Özkan Ş. gözaltına alınmıştı.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheli Özkal Ş.'nin daha önceden 7 kez poliste kaydı bulunduğu belirlendi. Şüphelinin ifadesinde olayın kazara olduğunu söylediği öğrenildi.

Sorgusunun ardından zanlı adliyeye sevk edilirken ele geçirilen ruhsatsız silahın ise başka bir suçta kullanıp kullanılmadığının tespit için inceleme altına alındığı kaydedildi. - İSTANBUL

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Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de 16 yaşındaki kızı yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de 16 yaşındaki kızı yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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