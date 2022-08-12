Silahla yapılan şakalaşma kanlı bitti! Gözünden vurulan genç, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Silahla yapılan şakalaşma kanlı bitti! Gözünden vurulan genç, hayatını kaybetti

12.08.2022 16:13

Sarıyer'de 16 yaşındaki Teoman Ö. adlı genç, arkadaşı Davut Kılınç'ın babasına ait silahla oynamaya başladı. Silahın boş olduğunu düşündüğü için tetiği çektiği iddia edilen genç, Kılınç'ı gözünden vurdu. Hastaneye kaldırılan Kılınç, hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde Ayazağa Mahallesi 193 Sokak'ta iddiaya göre Davut Kılınç arkadaşlarını birlikte vakit geçirmek için evine çağırdı. Birlikte yemek yiyen ve televizyon izleyen gençler, bu sırada Kılınç'ın babasına ait silahla oynamaya başladı.

BOŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNEREK TETİĞE BASTI

Silahın boş olduğunu düşünen Teoman Ö., Davut Kılınç'a doğrultarak tetiğe bastı. Bir anda patlayan silahtan çıkan kurşun, Kılınç'ın gözüne isabet etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Panikleyen gençler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Kılınç'ı hastaneye kaldırdı. Kılınç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eve gelen polis ekipleri 16 yaşındaki Teoman Ö.'yü gözaltına aldı.

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Kaynak: İHA

Ayazağa, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahla yapılan şakalaşma kanlı bitti! Gözünden vurulan genç, hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silahla yapılan şakalaşma kanlı bitti! Gözünden vurulan genç, hayatını kaybetti - Son Dakika
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