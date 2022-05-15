Sarıyer'de 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıyer'de 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli intihar etti

15.05.2022 23:39
Sarıyer'de 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli intihar etti

İstanbul Sarıyer'de 2 kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli intihar etti.

İstanbul Sarıyer'de 2 kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli intihar etti.

Alınan bilgiye göre, çarşı ve mahalle bekçisi olan görev istirahatli Kerem Cebeci ile amcası Sadık Cebeci, Reşitpaşa Mahallesi Mareşal Caddesi'nde yürürken henüz belirlenemeyen nedenle Hüseyin Arslan tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan Kerem Cebeci ile amcası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada saldırıyı gerçekleştiren zanlının, olay sonrası motosikletiyle kaçtığı Cengiz Topel Caddesi'nde silahla intihar ettiğini belirledi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

YORUMLAR
500
Ağabeyini öldürdükten sonra 'Ben bu acıya dayanamam' deyip intihar etti Ağabeyini öldürdükten sonra 'Ben bu acıya dayanamam' deyip intihar etti SARIYER'DE BEKÇİ İLE AMCASINI SİLAHLA AĞIR YARALAYIP İNTİHAR ETTİ SARIYER'DE BEKÇİ İLE AMCASINI SİLAHLA AĞIR YARALAYIP İNTİHAR ETTİ

Hüseyin Arslan, Reşitpaşa, Sarıyer, İntihar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli intihar etti - Son Dakika


Son Dakika
23:39 Fatih Erbakan'ın da salonda olduğu kongrede konuşan il başkanı "Oyumuz yüzde 13.4" dedi, salon yıkıldı
23:37 Marmaray'da birbirlerine girdiler! Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonsporlulara tekme tokat saldırdı
23:24 Yanındaki kadına sokak ortasında şiddet uygulayan adam çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü! O anlar kamerada
23:18 Sağanak yağış Ankara'yı da vurdu! Yolları su bastı, vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti
23:05 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kürtçe müzikleriyle tanınan Aynur Doğan'ın konserinin iptaline tepki gösterdi!
23:03 Gözyaşlarına hakim olamadı! 7 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen Skubic maç biter bitmez yere çöküp ağladı
23:01 Kocaeli'nde gerçekleşecek olan Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi!
22:19 Golsüz beraberlikle biten Karagümrük maçı sonrası başarılı eldiven Altay Bayındır'dan itiraf: Otobüste duygusal anlar yaşadım
22:06 Türkiye yazı beklerken, il ve ilçeler sel suları altında kaldı, tarlalar zarar gördü
21:48 Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti! Antalyaspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisi devam ediyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 23:45:47. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıyer'de 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement