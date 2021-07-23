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Sarıyer'de 3 kişiyi kurtarmak isterken denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Sarıyer'de 3 kişiyi kurtarmak isterken denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

23.07.2021 12:06
Sarıyer'de 3 kişiyi kurtarmak isterken denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı, System.String[]

SARIYER'de boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi kurtarmak için girdiği denizde kaybolan 22 yaşındaki Özer Dağdelen'in cesedine ulaşıldı.

SARIYER'de boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi kurtarmak için girdiği denizde kaybolan 22 yaşındaki Özer Dağdelen'in cesedine ulaşıldı. Dağdelen'in deniz yüzeyinde gözden kaybolduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay önceki gün öğle saatlerinde Kısırkaya Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre plajda arkadaşları ile yüzen Özer Dağdelen (22) üç kişinin denizde boğulma tehlikesi geçirdiğini gördü. Denize atlayarak yardıma koşan Dağdelen bir anda gözden kayboldu. Cankurtaranlar yetişip boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi kurtardıktan sonra Özer Dağdelen'in kaybolduğu anlaşıldı. Cankurtaranlar yaptıkları aramalara rağmen dalgalı denizde Dağdelen'i bulamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Ekipleri sevk edildi. Bölgede arama yapan balık adamlara havadan helikopter ile destek verildi. Hava kararıncaya kadar yapılan arama kurtarma çalışmalarından herhangi bir sonuç alınamadı. Dün sabah arama kurtarma çalışmaları tekrar başladı. Özer Dağdelen'in cansız bedeni dün gece saatlerinde denizden çıkarılarak Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna  kaldırıldı.

"DENİZ BİZE BAKIYOR, BİZ DENİZE"

Arama kurtarma çalışmalarını dün izleyen Özer'in babası Kemal Dağdelen, "Dün dalga vardı ama azdı, güvenlikler aradılar, taradılar. Ama bugün bir şey yaptıkları yok. Soruyoruz, 'Dalga var, bir şey yapamıyoruz' diyorlar. Helikopter daha yeni geldi. Sabah bir, iki saat drone ile aradılar. Olay bu, sadece bekliyoruz. Biz denize bakıyoruz, deniz bize bakıyor" dedi.

"ALLAH KİMSEYE BÖYLE BİR ACI VERMESİN"Baba Dağdelen, "Ben bir baba olarak söylüyorum; bu plajlar kapansın, yazıktır, bu canlar yanmasın. Ben babayım, iki gündür ben ne ekmek yiyorum, ne de uyuyorum. Kalp hastasıyım, ilaçlarımı içmemişim. Çocuğum oradan çıkacak bir umutla bekliyorum. Taş mı dolduruyorlar, tel örgü mü çekiyorlar, başka yere yönlendirsinler. Girmesinler denize, ölüyor insanlar, insan canı değerlidir. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Şimdi ateş bana düştü, beni yakıyor. Yarın Allah göstermesin size de düşebilir. Allah kimseye vermesin bu acıyı" diye konuştu.

"BEN ONU BİR DAKİKA SONRA ORADA ÇIRPINIRKEN GÖRDÜM"Özer Dağdelen'in arkadaşı Umut Gürsoy ise yaşananları şöyle anlattı: "Biz beraber girdik denize. Orada üç, beş tane boğulan adam vardı. Birden Özer Ağabeyi daldı. Ben de cankurtaranlara haber verdim. Özer Ağabeyi dalınca boğulan adamların yanında çıktı. Ben onu bir dakika sonra orada çırpınırken gördüm. Daha sonra ben de cankurtaran da göremedi. Diğer adamların hepsi kurtuldu. Ben gittim, 'Benim ağabeyim yok' dedim. O günden beri 30 saate yakın oldu hala arıyoruz."

SON ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Özer Dağdelen'in denizde son göründüğü anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülere, cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren kişileri kurtarmaya çalışırken, Dağdelen'in bir anda deniz yüzeyinde göründükten sonra kaybolduğu anlar yansıdı.


Sarıyer'de 3 kişiyi kurtarmak isterken denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Sarıyer'de 3 kişiyi kurtarmak isterken denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Sarıyer'de 3 kişiyi kurtarmak isterken denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Sarıyer'de 3 kişiyi kurtarmak isterken denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Sarıyer'de 3 kişiyi kurtarmak isterken denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Sarıyer'de 3 kişiyi kurtarmak isterken denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Sarıyer'de 3 kişiyi kurtarmak isterken denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Sarıyer'de 3 kişiyi kurtarmak isterken denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Sarıyer'de 3 kişiyi kurtarmak isterken denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Sarıyer'de 3 kişiyi kurtarmak isterken denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Sarıyer'de 3 kişiyi kurtarmak isterken denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Sarıyer'de 3 kişiyi kurtarmak isterken denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Sarıyer'de 3 kişiyi kurtarmak isterken denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Sarıyer'de 3 kişiyi kurtarmak isterken denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Sarıyer'de 3 kişiyi kurtarmak isterken denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Sahil Güvenlik, Arama Kurtarma, Helikopter, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de 3 kişiyi kurtarmak isterken denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika


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