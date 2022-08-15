SARIYER'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI EVİ SU BASTI - Son Dakika
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SARIYER'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI EVİ SU BASTI

15.08.2022 15:30

SARIYER'de 6 işçinin kaldığı evi su bastı.

SARIYER'de 6 işçinin kaldığı evi su bastı. Eşyalar kullanılamaz hale gelirken evde yaşayacak işçiler, kalacak yerlerinin olmadığını söyledi.

İstanbul genelinde yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı sokak ve iş yerlerinde su baskınları oluştu. Sarıyer'de 6 işçinin yaşadığı evi su bastı. Ev kullanılamaz hale gelirken işçiler kalacak yerlerinin olmadığını söyledi.Su baskını sırasında uyuyan Serhat Kaya "Sabah saat 08.00 sıralarında uyandığımda evi su basmıştı. Hasta olan bir arkadaşımız vardı hemen evden çıktık. 1 buçuk ay önce yine aynı şeyi yaşadık. Geçen sefer belediyeye haber verilmişti, gelip temizleyip gitmişlerdi. Kalacak yer yok, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bugün belediye ekiplerinden kimse gelmedi" dedi. Bülent Turan ise, "Yetkililerden yardım bekliyoruz. Bunu 1 buçuk ay içerisinde ikinci kez yaşıyoruz. Geçen sefer herhangi bir yardım alamadık. Gerekeni kendimiz yaptık, 8 bin lira harcama yaptık. Aldığımız eşyalar çöp oldu" dedi.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

İstanbul, Sarıyer, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARIYER'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI EVİ SU BASTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SARIYER'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI EVİ SU BASTI - Son Dakika
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