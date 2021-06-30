Sarıyer'de 8 aylık yavru köpeği öldürdüğü iddia edilen avukat serbest bırakıldı - Son Dakika

SARIYER'de sekiz aylık yavru köpeğin lazer ışıklı, havalı tüfekle nişan alınarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, şüpheli olarak ifadesi alınan Avukat Ali Can Ergür serbest bırakıldı. Ergür ifadesinde, görüntülerde köpeklere bisküvi ve lazer ışığı tutan kişinin kendisi olduğunu, ancak ateş etme eyleminin olmadığını söylediği öğrenildi. Olay, 26 Haziran'da saat 02.00 sıralarında Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde 34. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Volkan Tanju'nun iş yerinde beslediği "Ice" isimli sekiz aylık yavru köpek, yem vererek kandıran bir kişi tarafından zehir sürülmüş saçma mermisi ile vurularak öldürüldü. Köpeğin sahibi Volkan Tanju'nun şikayeti üzerine harekete geçen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde şüphelinin önce köpeğe yiyecek attığı, bir süre sonra köpeğin karşına geçtiği, şüphelinin bulunduğu noktadan kırmızı lazer şekline benzer bir ışığın köpeğin üzerinde belirdigi, daha sonra köpeğin sendeleyerek kaçtığı ve elinde havalı tabanca olduğu belirlendi. Ekipler, şüphelinin 1453 sitesinde bulunan ve avukatlık yapan Ali Can Ergür olduğunu tespit etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından "Mala Zarar Verme" (Hayvan öldürme) suçundan ifadesi alınan şüpheli Ergür, savcılık tarafından serbest bırakıldı. Şüpheli Ergür'ün ifadesinde görüntülerde köpeklere bisküvi ve lazer ışığı tutan kişinin kendisi olduğunu, ancak ateş etme eyleminin olmadığını söylediği öğrenildi.