SARIYER'DE KAÇAK TÜTÜN ALMAYA GİTTİKLERİ EVDE TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

SARIYER'de, ağabey, kaçak tütün almak için birlikte gittikleri evde tartıştığı kardeşine silahla ateşe etti. Olayın ardından ağabey Muammer Tevfik Avcı kaçarken, başından ve göğsünden vurulan kardeş Ahmet Avcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dumlupınar Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre; iki kardeş Muammer Tevfik Avcı (35) ve Ahmet Avcı (33), bir motosiklet ile kaçak sigara ve tütün satışı yapılan Suriye uyruklu kişinin evine geldi. Alışveriş yaptıkları sırada iki kardeş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Muammer Tevfik Avcı, yanındaki silah ile kardeşi Ahmet Avcı'ya 4 el ateş etti. Mermilerin 3'ü başına biri ise göğsüne isabet eden Avcı, kanlar içinde yere yığıldı. Olayın ardından ağabey Muammer Tevfik Avcı evden kaçarken durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri, yaralı Ahmet Avcı'yı ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Avcı, hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Muammer Tevfik Avcı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, olayın gerçekleştiği evde çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.