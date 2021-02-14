Sarıyer'de ağaç yola devrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıyer'de ağaç yola devrildi

14.02.2021 23:50
Sarıyer'de ağaç yola devrildi

SARIYER'de yoğun kar yağışı nedeniyle ağaç yola devrildi.

SARIYER'de yoğun kar yağışı nedeniyle ağaç yola devrildi. Kapanan yol, itfaiye ekiplerinin keserek ağacı kaldırmasıyla trafiğe açıldı.

İstinye Caddesi'nde saat 21.30'da yoğun kar yağışı nedeniyle ağaç yola devrildi. Ağaç nedeniyle yol trafiğe kapandı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ve belediye ekiplerinin yarım saat süren çalışmalarının ardından ağaç yoldan kaldırıldı. Olay anında yolun boş olmasıyla olası faciadan dönüldü. Ağacın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.


- İstanabul
YORUMLAR
500
İSTANBUL-HİSARÜSTÜ-AŞİYAN FÜNİKÜLER HATTINDA GERİ SAYIM BAŞLADI İSTANBUL-HİSARÜSTÜ-AŞİYAN FÜNİKÜLER HATTINDA GERİ SAYIM BAŞLADI Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında geri sayım başladı Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında geri sayım başladı İSTANBUL-HİSARÜSTÜ-AŞİYAN FÜNİKÜLER HATTINDA GERİ SAYIM BAŞLADI İSTANBUL-HİSARÜSTÜ-AŞİYAN FÜNİKÜLER HATTINDA GERİ SAYIM BAŞLADI
Kaynak: DHA

İstanbul, İtfaiye, Sarıyer, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de ağaç yola devrildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:16 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber! Motorine dev indirim yapıldı
23:57 Acun Ilıcalı'nın kazasını duyan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hastaneye koştu
23:37 11 gün önce yaşamını yitiren Kraliçe Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı
23:23 Borsa İstanbul'da acil toplantı! Günlük kaybı yüzde 5'i aşmış ve devre kesici uygulanmıştı
23:03 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, 'HDP'ye bakanlık' tartışmalarını yorumladı: Dışlanmalarını doğru bulmuyorum
22:48 100 kişi yaşamını yitirmişti! Kırgızistan ile Tacikistan arasında protokol yapıldı
22:34 Silah sesi üzerine harekete geçtiler! Polis memuru kadının başından vurulmuş halde cesediyle karşılaştılar
22:18 Motoruyla kaza geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak
22:07 FETÖ firarileri Hakan Şükür ve Arif Erdem, Fatih Terim belgeselinde yer almamıştı! Sinan Engin eleştirdi: Bu devletin kendi sorunu
22:04 Meksika 7,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı! Tsunami uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 00:53:09. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de ağaç yola devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement