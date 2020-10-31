Sarıyer'de ailesiyle tartışıp denize atlayan genç boğuldu - Son Dakika

Sarıyer'de ailesiyle tartışıp denize atlayan genç boğuldu
31.10.2020 23:11
SARIYER sahilde bulunan Kalender Orduevi önünde denize atlayan 18 yaşlarındaki bir genç boğularak hayatını kaybetti.
SARIYER sahilde bulunan Kalender Orduevi önünde denize atlayan 18 yaşlarındaki bir genç boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Sarıyer sahilde Kalender Orduevi önünde 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşlarındaki bir genç, sahilde ailesiyle tartıştıktan sonra koşarak denize atladı. Ailenin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Uzun süre denizde kalan genç, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin müdahalesiyle denizden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Ailesinin gözleri önünde denize atlayan gencin çıkarılması sırasında aile fertleri sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü. Hayatını kaybeden gencin cenazesi morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
- İstanbul
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