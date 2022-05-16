Sarıyer'de akıllara durgunluk veren olay! Bekçiyi ve amcasını vurdu, sonra intihar etti - Son Dakika
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Sarıyer'de akıllara durgunluk veren olay! Bekçiyi ve amcasını vurdu, sonra intihar etti

16.05.2022 01:09

İstanbul Sarıyer'de yaşanan olayda bir adam sokakta yürüyen bekçiyi ve amcasını silahla vurdu. Olay yerinden kaçan adam, bir üst caddede kendini başından vurarak öldürdü.

İstanbul Sarıyer'de gece saatlerinde kan donduran olay meydana geldi. Reşitpaşa Mahallesi Mareşal Caddesi'nde saat 23.30 sıralarında yaşanan olayda 2 kişi yaralandı 1 kişi hayatını kaybetti.

BELİNDEKİ SİLAHLA ATEŞ ETTİ

İddiaya göre, bekçi Kerem C. ve amcası Sadık C. yürüdüğü esnada Hüseyin A. önlerini kesti. Daha sonra belindeki silahı çıkaran Hüseyin A., bekçi Kerem C.'ye ateş etti. Boğazına ve omzuna isabet eden kurşunlar nedeniyle Kerem C. yere yığıldı. Hüseyin A. yere yığılan yeğeni ile ilgilenen Sadık C.'yi ise göğsünden vurdu.

ÜST CADDEDE KENDİNİ BAŞINDAN VURDU

Daha sonra motosikletle olay yerinden kaçan şüpheli Hüseyin A. üst caddede silah ile başından kendini vurarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Kerem C. ile amcası Sadık C. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de akıllara durgunluk veren olay! Bekçiyi ve amcasını vurdu, sonra intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de akıllara durgunluk veren olay! Bekçiyi ve amcasını vurdu, sonra intihar etti - Son Dakika
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