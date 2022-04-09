Sarıyer'de alev alev yanan lüks araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıyer'de alev alev yanan lüks araç kullanılamaz hale geldi

09.04.2022 13:52

Sarıyer'de alev alev yanan lüks araç kullanılamaz hale geldi Sarıyer'de seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Sarıyer'de alev alev yanan lüks araç kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL - Sarıyer'de seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın vatandaşın kamerasına yansıdı.

Sarıyer Maslak'ta sabah saatlerinde seyir halinde giden otomobil bir anda alev aldı. Yangına araç sürücüsü ilk müdahaleyi kendisi yaparken olay yerine itfaiye çağrıldı. İtfaiye ekipleri müdahalelerin ardından yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yanan araç kullanılamaz hale geldi. O anlar ise vatandaş kamerası tarafından kaydedildi.

Sarıyer'de alev alev yanan lüks araç kullanılamaz hale geldi
Sarıyer'de alev alev yanan lüks araç kullanılamaz hale geldi
Sarıyer'de alev alev yanan lüks araç kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
500
Alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi Alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi Restoranda çıkan yangında alevler çatıyı kullanılamaz hale getirdi Restoranda çıkan yangında alevler çatıyı kullanılamaz hale getirdi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de alev alev yanan lüks araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika
14:32 Trafik kazası değil, cinayet çıktı: Hırsızlar kendilerini engellemeye çalışan bekçiyi arabalarıyla ezmiş
14:29 Karabük'te heyelan yolu ikiye bölünce, 2 ev zarar gördü
14:27 Fenerbahçe Divan seçiminde panik anları: Bir üye fenalaşınca Ali Koç yanına koştu
14:25 Edirne'de Bulgar turistler, pazarda adım atacak yer bırakmadı: Yine ne buldularsa aldılar
14:22 Bu hikaye yarım kalmayacak: Ünlü çift, 18 yıl sonra bir kez daha nişanlandı
14:19 Aslı Enver çok mutlu: Sevgilisi ve müstakbel kayınvalidesiyle yemek yedi
14:05 Amerikan gazetesi yazdı: Ruslar akın akın Türkiye'ye geliyor, aynı anda 4 daire satın alıyor! Amaçları vatandaş olmak
13:54 İBB'deki Cumhur İttifakı, öğrenci akbilindeki zammın geri çekilmesi için teklif sunacak
13:50 Kılıçdaroğlu, Macaristan'da 6'lı muhalefeti yenen Orban'ın zaferini yorumladı: Tek benzerlik 6 rakamı
13:19 Zaman ikisine de yaramamış: Sneijder ve Kairus bildiğiniz gibi değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 14:41:17. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıyer'de alev alev yanan lüks araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement