Sarıyer'de alev alev yanan lüks araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

100 yıllık köpek balığının içini açan uzmanların ilk sözleri "Böyle bir şey görmedik" oldu

Sarıyer'de alev alev yanan lüks araç kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL - Sarıyer'de seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın vatandaşın kamerasına yansıdı.

Sarıyer Maslak'ta sabah saatlerinde seyir halinde giden otomobil bir anda alev aldı. Yangına araç sürücüsü ilk müdahaleyi kendisi yaparken olay yerine itfaiye çağrıldı. İtfaiye ekipleri müdahalelerin ardından yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yanan araç kullanılamaz hale geldi. O anlar ise vatandaş kamerası tarafından kaydedildi.