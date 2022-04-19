Sarıyer'de alışveriş merkezinin otoparkından motosiklet çalan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıyer'de alışveriş merkezinin otoparkından motosiklet çalan iki zanlı tutuklandı

19.04.2022 11:01
Sarıyer'de alışveriş merkezinin otoparkından motosiklet çalan iki zanlı tutuklandı

Sarıyer ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında park halindeki motosikleti çaldığı belirlenen iki zanlı tutuklandı.

Sarıyer ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında park halindeki motosikleti çaldığı belirlenen iki zanlı tutuklandı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin Pınar Mahallesi Katar Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinin otoparkındaki motosikletinin çalındığı başvurusu üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası incelemesinde, iki şüphelinin otomobille otoparka geldiğini, biri gözcülük yaparken diğerinin park halindeki motosikleti çalıştırarak olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Olayda kullanılan otomobilin plakasından kiralandığını tespit eden ekipler, aracı kiraladığı belirlenen Ramazan Arslan ile diğer zanlı Fatih YıldırımArnavutköy ilçesinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin motosikleti R.E. isimli bir arkadaşlarının ikametinin karşısında bulunan inşaat alanına bıraktıklarını ifadesi üzerine ekipler çalıntı aracı bularak muhafaza altına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Arslan ile Fatih Yıldırım, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin otomobilleri ile otoparka gelişi, motosikleti çalıştırarak gidişleri ve bulundukları yerden çıkışları güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

YORUMLAR
500
Dinar'da firari hükümlü yakalandı Dinar'da firari hükümlü yakalandı Trabzon'da kumar oynayan 6 kişiye 10 bin 914 lira ceza uygulandı Trabzon'da kumar oynayan 6 kişiye 10 bin 914 lira ceza uygulandı

Emniyet Müdürlüğü, alışveriş, Hisarcık, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de alışveriş merkezinin otoparkından motosiklet çalan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Putin'den tepki toplayacak hareket! Onlarca sivili öldüren "Buça kasabı"na muhafızlık unvanı verdi
11:31 3 buçuk aylık hamile kadının evini komşuları bastı: Yüzüme tencereyle vurdu, kafamda poşet parçaladı
11:31 Dolar/TL yeni günde 14,66 seviyelerinde işlem görüyor
11:26 Gram altının fiyatı yeni günde 933 lira seviyesinden işlem görüyor
11:12 Devlet Bahçeli'den sığınmacı açıklaması: Demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız, misafirliğin süresi sınırlıdır!
11:06 Eski sevgilisinin özel fotoğraflarını yayınlayan müzisyen Mustafa Alpagut'un 5 yıl hapsi isteniyor
11:01 Büyükşen cinayetinde yeni gelişme: 7 kritik isim gözaltında
10:53 Linet kısa süre önce hayatını kaybeden annesi için konserinde gözyaşı döktü: Çok özlüyorum
10:49 Büyük karar yarın veriliyor! Maske zorunluğu belirli yerler haricinde tamamen kalkacak
10:44 Yunanistan AB yaptırımlarına uydu: Rus tankerlerine el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 11:44:02. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıyer'de alışveriş merkezinin otoparkından motosiklet çalan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement