Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı

13.09.2022 20:30
Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı

Sarıyer'de alışveriş merkezinin restoranındaki silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.

Sarıyer'de alışveriş merkezinin restoranındaki silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayazağa'daki alışveriş merkezinin restoran bölümünde iki grup arasında yaşanan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, olayda yaralanan ve tedavileri tamamlanan 7 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan inceleme sonucunda olayla ilgisi olduğu tespit edilen 10 şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Sarıyer'de 11 Eylül'de alışveriş merkezinin restoran bölümünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, silahlı kavgaya dönen olayda 1 Türk vatandaşı ile 5 yabancı uyruklu kişi yaralanmıştı.

YORUMLAR
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Restorandaki silahlı çatışma, kamusal alanda silah sorununu getirdi Restorandaki silahlı çatışma, kamusal alanda silah sorununu getirdi ÇATIŞMANIN ORTASINDA LİMONATA KEYFİ... HERKES KAÇTI O İZLEDİ ÇATIŞMANIN ORTASINDA LİMONATA KEYFİ... HERKES KAÇTI O İZLEDİ
Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, alışveriş, Ayazağa, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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