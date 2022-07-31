SARIYER'DE YOLCU MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 10 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

SARIYER'DE YOLCU MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 10 YARALI

31.07.2022 20:53
SARIYER'DE YOLCU MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 10 YARALI

SARIYER'de ana yola aniden çıkan otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı.

SARIYER'de ana yola aniden çıkan otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Hacıosman Bayırı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, içindeki yolcularla seyir halinde bulunan 34 M 2001 plakalı yolcu minibüsü, ara yoldan aniden çıkan 34 GU 4970 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüsteki yolcular savruldu. Kazada 1'i çocuk 10 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılsı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.


YORUMLAR
500
Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3'Ü AĞIR 14 YARALI MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3'Ü AĞIR 14 YARALI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARIYER'DE YOLCU MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 10 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:48 Yalova'da bir kişi suyunu kullandığı iş yerinin önüne parayla beraber not bırakıp helallik istedi: Suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin
19:42 Paylaşımlarıyla olay olan Hande Sarıoğlu'nun "Yeni göğüs sponsorum" yorumu sosyal medyayı salladı
18:46 1 aydır takip edilen ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kilo kokain ele geçirildi
18:34 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Oy oranımız yüzde 9 ile 10,5 arasında
18:04 Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde
17:58 İstanbul'da bir daire için 130 bin TL kira istendi! "Metrobüse yakın" ibaresi son derece manidar...
17:34 ABD'de ilk belirtisi ateş olan, toprakta bulunan bir bakteri türünün ölümcül olduğu ortaya çıktı
17:33 "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı
17:01 Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu
16:51 Muğla'da eşya yüklü kamyonetin arkasında yolculuk yapan 3 kişi korku dolu anlar yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 20:53:14. #1.13#
SON DAKİKA: SARIYER'DE YOLCU MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 10 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement