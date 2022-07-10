SARIYER'DE ARAÇLAR SUDA İLERLEMEKTE ZORLANDI - Son Dakika
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SARIYER'DE ARAÇLAR SUDA İLERLEMEKTE ZORLANDI

10.07.2022 13:37
SARIYER'DE ARAÇLAR SUDA İLERLEMEKTE ZORLANDI

SARIYER'DE sağanak yağış nedeniyle su biriken yolda araçlar ilerlemekte zorlandı.

– SARIYER'DE sağanak yağış nedeniyle su biriken yolda araçlar ilerlemekte zorlandı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ayazağa'daki Cendere Caddesi'nde su birikti. İETT otobüsleri, otomobiller ve motosikletlilerin su biriken yolda güçlükle ilerlediği anlar kameralara yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

İstanbul, Ayazağa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARIYER'DE ARAÇLAR SUDA İLERLEMEKTE ZORLANDI - Son Dakika

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