İstanbul 'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ayazağa 'daki Cendere Caddesi'nde su birikti. İETT otobüsleri, otomobiller ve motosikletlilerin su biriken yolda güçlükle ilerlediği anlar kameralara yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Ayazağa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SARIYER'DE ARAÇLAR SUDA İLERLEMEKTE ZORLANDI - Son Dakika

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