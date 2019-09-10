Sarıyer'de araçta gizli bölmeye saklanmış uyuşturucu ele geçirildi
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Yılmaz OKUR/ SARIYER'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada gizli bölmeye saklanmış kokain ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:57 Kaynak: DHA
Yılmaz OKUR/ SARIYER'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada gizli bölmeye saklanmış kokain ele geçirildi.
Olay Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları incelemede aracın havalandırma bölümüne gizlenmiş bir miktar kokain ele geçirdi. Havalandırma ünitesine özel bir mekanizma ile çalışan gizli bir bölme yapan zanlıların bu şekilde uyuşturucu taşıdıkları tespit edildi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.
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