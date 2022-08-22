SARIYER'DE AKARYAKIT İSTASYONUNDA OTOMOBİLİN ALEV ALDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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SARIYER'DE AKARYAKIT İSTASYONUNDA OTOMOBİLİN ALEV ALDIĞI ANLAR KAMERADA

22.08.2022 09:33
SARIYER'DE AKARYAKIT İSTASYONUNDA OTOMOBİLİN ALEV ALDIĞI ANLAR KAMERADA

SARIYER'de arızalı olan otomobil, akaryakıt istasyonunda müdahalede bulunulduğu sırada alev aldı.

SARIYER'de arızalı olan otomobil, akaryakıt istasyonunda müdahalede bulunulduğu sırada alev aldı. Otomobili tamir etmeye çalışanlar yangından kaçarken, arkalarında bulunan çocuğa çarparak düşürdü. Ardından hemen geri dönüp çocuğu kucaklayarak olay yerinden uzaklaştılar. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın, Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda cumartesi günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Arızalı olduğu belirtilen otomobile, 2 kişi tarafından müdahalede bulunuldu. Ön kaputu açılarak kontrol edilen otomobil, çalıştırmak için uğraştıkları sırada bir anda alev aldı. Otomobili tamir etmeye çalışanlar, koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada koşanlardan biri, arkalarında bisiklet üzerinde bulunan çocuğa çarparak düşmesine neden oldu. Hemen geri dönen adam çocuğu kucaklayarak istasyondan çıktı. Soğukkanlı olan istasyon görevlileri ise yangın tüpü ile alevlere kısa sürede müdahale etti. Yangın, istasyona sıçramadan söndürüldü. Yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARIYER'DE AKARYAKIT İSTASYONUNDA OTOMOBİLİN ALEV ALDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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