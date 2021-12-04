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SARIYER'DE AŞIRI HIZLI LÜKS OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: 3 AĞIR YARALI - Son Dakika

SARIYER'DE AŞIRI HIZLI LÜKS OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: 3 AĞIR YARALI

04.12.2021 05:58

SARIYER'de aşırı hızlı olduğu iddia edilen lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı.

SARIYER'de aşırı hızlı olduğu iddia edilen lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı. Trafik kazasında otomobildeki 3 kişi ağır yaralanırken, lüks otomobil hurdaya döndü.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Zekariyaköy Mahallesi 1'inci Cadde üzerinde meydana geldi. Aşırı süratli olduğu iddia edilen Bahadır Güven'in kullandığı 34 BB 6106 plakalı lüks otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil hurdaya döndü. Trafik kazasında Bahadır Güven ve otomobildeki 2 kişi araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ve Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumumun ağır olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜNÜN EŞİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kaza sonrası durumu haber alarak olay yerine gelen sürücü Bahadır Güven'in eşi Burcu Güven'de gözyaşlarını tutamadı. Güven'i polis ve itfaiye ekipleri sakinleştirdi.

GÖRGÜ TANIĞI: RAHAT 250 KİLOMETRE HIZLA GELİYORDU

Öte yandan, kaza sırasında lüks otomobilin aşırı hızlı olduğunu belirten görgü tanığı Soner Aydın, "Kaza 1. Cadde üzerinde, kaza yapan araba rahat 250 kilometre hızla geliyordu. Kavşağa girerken tümsekten uçtu, direk duvara çarptı. Araçta 3 kişi vardı, bir tanesi hafif yaralıydı, ikisinin durumu ağırdı. Şoför ve yanında bulunan çok ağırdı. İkisinin de hiç tepkisi yoktu. Arkadakinde tepki vardı. Konuşuyordu. Acı çekiyordu galiba" dedi.

Kazada hurdaya dönen lüks otomobil, ekiplerin incelemelerinin ardından çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SARIYER'DE AŞIRI HIZLI LÜKS OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: 3 AĞIR YARALI
SARIYER'DE AŞIRI HIZLI LÜKS OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: 3 AĞIR YARALI
SARIYER'DE AŞIRI HIZLI LÜKS OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: 3 AĞIR YARALI
SARIYER'DE AŞIRI HIZLI LÜKS OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: 3 AĞIR YARALI
SARIYER'DE AŞIRI HIZLI LÜKS OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: 3 AĞIR YARALI
SARIYER'DE AŞIRI HIZLI LÜKS OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: 3 AĞIR YARALI
SARIYER'DE AŞIRI HIZLI LÜKS OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: 3 AĞIR YARALI
SARIYER'DE AŞIRI HIZLI LÜKS OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: 3 AĞIR YARALI
SARIYER'DE AŞIRI HIZLI LÜKS OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: 3 AĞIR YARALI
SARIYER'DE AŞIRI HIZLI LÜKS OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: 3 AĞIR YARALI
SARIYER'DE AŞIRI HIZLI LÜKS OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: 3 AĞIR YARALI
SARIYER'DE AŞIRI HIZLI LÜKS OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: 3 AĞIR YARALI

Otomobil, İtfaiye, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIYER'DE AŞIRI HIZLI LÜKS OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: 3 AĞIR YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SARIYER'DE AŞIRI HIZLI LÜKS OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: 3 AĞIR YARALI - Son Dakika
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