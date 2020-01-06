Sarıyer'de aşırı yağış nedeniyle yollar göle döndü - Son Dakika

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Sarıyer'de aşırı yağış nedeniyle yollar göle döndü
6 saat önce
SARIYER'de aşırı yağış nedeniyle yollar göle döndü.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:23 Kaynak: DHA
SARIYER'de aşırı yağış nedeniyle yollar göle döndü. Araç sürücüleri yollarda zor anlar yaşadı.
İstanbul'da kent genelinde etkili olan yağış, Sarıyer'de yollarda su birikintileri oluşturtu. Rögarların taşması sonucu göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri tarafından rögar kapakları açılarak su tahliye edildi.
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