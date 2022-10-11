Son dakika 3. sayfa: Sarıyer'de Vadistanbul'da hırsızlık kamerada: Çantayı hırkasıyla kamufle edip çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Sarıyer'de Vadistanbul'da hırsızlık kamerada: Çantayı hırkasıyla kamufle edip çaldı

11.10.2022 09:29

Son dakika habere göre Sarıyer'deki Vadistanbul isimli AVM'nin oyun alanına çocuklarını götüren turist kadın, hırsızların hedefi oldu.

Sarıyer'deki Vadistanbul isimli AVM'nin oyun alanına çocuklarını götüren turist kadın, hırsızların hedefi oldu. Turistin bebek arabasındaki çantası, 2 genç kız tarafından çalındı. Çantayı hırkayla kamufle ederek çalan şüpheliler kısa süre sonra yakalanırken, hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

Olay, 4 Eylül'de Sarıyer'deki Vadistanbul isimli AVM'de saat 16.30'da meydana geldi. Yathrıb Basheer Mohamed Aboulelah isimli kadın, çocuğuyla birlikte alışveriş merkezine geldi. Orada bir süre gezen kadın turist, daha sonra çocuğunu oyun parkına götürdü, bebek arabasını da kenara bıraktı. Bu sırada harekete geçen iki genç kızdan biri, bebek arabasının yanına yaklaşarak oradaki banka oturdu.

Çantayı hırkasıyla kamufle edip çaldı

Kısa sürede sonra kızın suç ortağı da aynı banka oturdu. Ardından hırsız, bebek arabasında asılı olan çantayı alıp hırkayla kamufle etti. İçerisinde 1 kulaklık, 5 pasaport, 5 cep telefonu, 3 bin 200 lira olan çantayı çalan iki genç kız oradan uzaklaştı. Çantasının çalındığını fark eden kadın turist, polis ekiplerine giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelileri kısa süre içinde yakaladı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Turistten fazla ücret isteyen taksici cezadan kurtulamadı Turistten fazla ücret isteyen taksici cezadan kurtulamadı Antalya haber... Alanya'da yabancı turist otel odasında ölü bulundu Antalya haber... Alanya'da yabancı turist otel odasında ölü bulundu Van gündem: Dünyaca ünlü Van kedilerine 2022 yılında ziyaretçi akını Van gündem: Dünyaca ünlü Van kedilerine 2022 yılında ziyaretçi akını
Kaynak: İHA

Sarıyer, turist, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Sarıyer'de Vadistanbul'da hırsızlık kamerada: Çantayı hırkasıyla kamufle edip çaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:41 Günübirlik tesislere sıkı denetim ve cezalar geliyor! Mecliste görüşülecek
13:34 Kadıköy metrosunda kadınlara bıçak çeken zanlı 11 yıl hapis cezası aldı
13:14 Yunan basınından bomba iddia: Girit'in güney ve batısındaki karasularının 12 deniz miline çıkarılma olasılığı masada
13:08 Süper Lig'de dört büyüklerin toplam borcu 20,7 milyar lirayı buldu! İşte en çok zarar eden kulüp...
12:51 Yurt dışından iş vaadiyle getirilen ve kandırılan kadınlara fuhuş yaptıran 4 şahıs yakalandı
12:50 Yunan gazetecileri evine çağırıp Türkiye'yi kötüleyen FETÖ elebaşı Gülen, fenalaşınca söyleşi yarım kaldı
12:19 Bakan Kurum'dan "İlk Evim İlk İşyerim" projesi hakkında yeni açıklama: Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir
12:12 Asgari ücret için telaffuz edilen rakamlara Bakan Vedat Bilgin'den yalanlama geldi
12:10 Tuğba Ekinci hayatını değiştiren karşılaşmayı anlattı! Her şey şezlongda güneşlenirken başlamış
11:46 Kuyumcukent'te otoparka yapılan yüzde 200'lük zam sonrası esnaf, kararı protesto ederek araçlarını yola çekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 13:49:34. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Sarıyer'de Vadistanbul'da hırsızlık kamerada: Çantayı hırkasıyla kamufle edip çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement