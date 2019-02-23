Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de Aydınlatma Direği Otomobilin Üzerine Devrildi

Sarıyer'de Aydınlatma Direği Otomobilin Üzerine Devrildi

1 saat önce

SARIYER'de refüjdeki aydınlatma direği şiddetli esen rüzgar nedeniyle yoldan geçen bir aracın üzerine devrildi.

Sarıyer'de Aydınlatma Direği Otomobilin Üzerine Devrildi, System.String[]
SARIYER'de refüjdeki aydınlatma direği şiddetli esen rüzgar nedeniyle yoldan geçen bir aracın üzerine devrildi. Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde refüj üzerindeki aydınlatma direği şiddetli esen rüzgar nedeniyle Maslak istikametine ilerleyen Erkut Azizoğlu'nun kullandığı 34 BBU 690 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü binası önüne meydana gelen olayda sürücü yara almazken, aracın ön camında çatlaklar oluştu. Yola devrilen aydınlatma direği nedeniyle Maslak istikametinde ise trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu dubalarla daraltarak önlem aldı. Elektrik ekipleri ise devrilen aydınlatma direğini kaldırmak için çalışma başlattı. Oksijen kaynak makinesiyle parçalara ayrılan aydınlatma diğeri ekipler tarafından kaldırıldı.

"ÇOK ŞAŞIRDIM NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM"

Üzerine aydınlatma direği devrilen aracı kullanan Erkut Azizoğlu, "Aracımla birlikte seyir halindeyken elektrik direği üzerime devrildi. O anda çok şaşırdım ne yapacağımı bilemedim. Daha kötü şeyler olabilirdi. Allah beterinden saklasın" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:20 Kaynak: DHA

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