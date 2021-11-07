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İSTANBUL SARIYER'DE BABA VE OĞLUN İÇİNDE BULUNDUĞU CİP ŞARAMPOLE UÇTU - Son Dakika

İSTANBUL SARIYER'DE BABA VE OĞLUN İÇİNDE BULUNDUĞU CİP ŞARAMPOLE UÇTU

07.11.2021 13:09

Kazayı burunları bile kanamadan atlattılarHaber-Kamera Yılmaz OKURİSTANBUL, (DHA)- Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan cip yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca vurduktan sonra şarampole uçtu.

Kazayı burunları bile kanamadan atlattılar

Haber-Kamera Yılmaz OKURİSTANBUL, (DHA)- Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan cip yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca vurduktan sonra şarampole uçtu. Yaklaşık 30 metre taklalar atan araçtaki baba oğul kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza saat 09.30 sıralarında Hacıosman Bayırı Caddesi Maslak istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 AAV 640 plakalı cipin sürücüsü A. G. oğlu F. M. G. ile birlikte 43. NKolay İstanbul Maratonu'na katılmak için yola çıktı. Cipin sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak kaldırım kenarında bulunan ağaca çarptı, ardından şarampole uçtu.

30 metre taklalar atarak düşen cipte bulunan baba, oğul araçtan kendi imkanları ile çıkarak yola doğru tırmandı. Bu sırada olay yerinde geçmekte olan bir polis ekibi kazayı fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri kazadan burnu dahi kanamadan kurtulan baba ve oğlunu tedbir amaçlı olay yerinde kontrol etti.

Kaza nedeniyle yolda yoğun trafik yaşanırken, ormana uçan cip olay yerine gelen vinç yardımı ile çekilerek otoparka kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

İSTANBUL SARIYER'DE BABA VE OĞLUN İÇİNDE BULUNDUĞU CİP ŞARAMPOLE UÇTU
İSTANBUL SARIYER'DE BABA VE OĞLUN İÇİNDE BULUNDUĞU CİP ŞARAMPOLE UÇTU
İSTANBUL SARIYER'DE BABA VE OĞLUN İÇİNDE BULUNDUĞU CİP ŞARAMPOLE UÇTU
İSTANBUL SARIYER'DE BABA VE OĞLUN İÇİNDE BULUNDUĞU CİP ŞARAMPOLE UÇTU
İSTANBUL SARIYER'DE BABA VE OĞLUN İÇİNDE BULUNDUĞU CİP ŞARAMPOLE UÇTU
İSTANBUL SARIYER'DE BABA VE OĞLUN İÇİNDE BULUNDUĞU CİP ŞARAMPOLE UÇTU
İSTANBUL SARIYER'DE BABA VE OĞLUN İÇİNDE BULUNDUĞU CİP ŞARAMPOLE UÇTU
İSTANBUL SARIYER'DE BABA VE OĞLUN İÇİNDE BULUNDUĞU CİP ŞARAMPOLE UÇTU
İSTANBUL SARIYER'DE BABA VE OĞLUN İÇİNDE BULUNDUĞU CİP ŞARAMPOLE UÇTU
İSTANBUL SARIYER'DE BABA VE OĞLUN İÇİNDE BULUNDUĞU CİP ŞARAMPOLE UÇTU
İSTANBUL SARIYER'DE BABA VE OĞLUN İÇİNDE BULUNDUĞU CİP ŞARAMPOLE UÇTU
İSTANBUL SARIYER'DE BABA VE OĞLUN İÇİNDE BULUNDUĞU CİP ŞARAMPOLE UÇTU
İSTANBUL SARIYER'DE BABA VE OĞLUN İÇİNDE BULUNDUĞU CİP ŞARAMPOLE UÇTU
İSTANBUL SARIYER'DE BABA VE OĞLUN İÇİNDE BULUNDUĞU CİP ŞARAMPOLE UÇTU

İstanbul Maratonu, İstanbul, Sarıyer, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL SARIYER'DE BABA VE OĞLUN İÇİNDE BULUNDUĞU CİP ŞARAMPOLE UÇTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL SARIYER'DE BABA VE OĞLUN İÇİNDE BULUNDUĞU CİP ŞARAMPOLE UÇTU - Son Dakika
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