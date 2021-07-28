Son dakika haber... SARIYER'DE BARAKA YANGINI, SAHİL YOLUNDA TRAFİK DURDU - Son Dakika

Sarıyer, Tarabya'da kullanılmayan boş baraka alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın nedeniyle Tarabya sahil yolunda trafik durma noktasına geldi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi ile Hamam Yokuşu Sokak'ın kesiştiği noktada bulunan kullanılmayan boş bir barakada çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle bir anda barakadan yükselen alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle Tarabya sahil yolunda trafik durma noktasına geldi. Barakanın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın ile ilgili incelemeler devam ediyor.