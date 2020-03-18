SARIYER'DE BARİYERLERİ AŞAN OTOMOBİL BAHÇEYE UÇTU - Son Dakika
Son Dakika Güncel SARIYER'DE BARİYERLERİ AŞAN OTOMOBİL BAHÇEYE UÇTU - Son Dakika

SARIYER'DE BARİYERLERİ AŞAN OTOMOBİL BAHÇEYE UÇTU

6 saat önce

Sarıyer'de, oturduğu sitenin otoparkından otomobilini çıkarmaya çalışan sürücü, fren yerine gaza basınca demir korkulukları parçalayarak 6 metreden aşağı uçtu.

SARIYER'DE BARİYERLERİ AŞAN OTOMOBİL BAHÇEYE UÇTU, System.String[]

Sarıyer'de, oturduğu sitenin otoparkından otomobilini çıkarmaya çalışan sürücü, fren yerine gaza basınca  demir korkulukları parçalayarak 6 metreden aşağı uçtu. Kazada, sürücü kadın ile yanındaki eşi hafif şekilde yaralandı.Kaza, Zekeriyaköy'de lüks bir sitede saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice Y., eşi Cengiz Y. ile birlikte sitenin otoparkındaki lüks otomobile binerek hareket etti. Otopark çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle fren yerine gaza basan Hatice Y.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Korkulukları parçalayarak yolun altındaki yeşillik alana düşen otomobil, takla attıktan sonra buradaki korkulukları da altına alarak bir binanın bahçesine düştü. Kazada, sürücü Hatice Y. ile eşi Cengiz Y. hafif şekilde yaralandı. Yaralıların yardımına site sakinleri koştu. Komşularının yardımıyla araçtan çıkarılan karı-koca ambulansla Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


- Erenistanbul
Hatice Çarpar, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:26 Kaynak: DHA

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