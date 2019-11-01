Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de başlayan kovalamaca Ümraniye'de sonlandı
Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de başlayan kovalamaca Ümraniye'de sonlandı

Sarıyer'de başlayan kovalamaca Ümraniye'de sonlandı

6 saat önce

Sarıyer'de başlayan kovalamaca Ümraniye'de sonlandı Ümraniye'ye kadar polisten kaçan şahıs girdiği evde yakalandıİSTANBUL - Sarıyer'de polislerden kaçan şüpheli şahsın kaçışı Ümraniye'de sonlandı.

Sarıyer'de başlayan kovalamaca Ümraniye'de sonlandı

Ümraniye'ye kadar polisten kaçan şahıs girdiği evde yakalandı

İSTANBUL - Sarıyer'de polislerden kaçan şüpheli şahsın kaçışı Ümraniye'de sonlandı. Şahıs girdiği evde polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sarıyer'de kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın polislerden kaçmasıyla kovalamaca başladı. Aracıyla kaçarak polisleri peşine takan şahıs Ümraniye Huzur Mahallesine kadar geldi. Ferdi Sokak üzerinde bulunan bir binaya giren şahıs, burada bir eve girerek polislerden saklanmaya çalıştı. Bina ve çevresinde güvenlik önlemleri alan polis, şahsı girdiği evde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sarıyer'de başlayan kovalamaca Ümraniye'de sonlandı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:13 Kaynak: İHA
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