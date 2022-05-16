Sarıyer'de bekçiye ve amcasına yapılan silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika
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Sarıyer'de bekçiye ve amcasına yapılan silahlı saldırı anı kamerada

16.05.2022 15:48

Sarıyer'de bekçiye ve amcasına yapılan silahlı saldırı anı kamerada yansıdı.

Sarıyer'de bekçiye ve amcasına yapılan silahlı saldırı anı kamerada yansıdı. Görüntülerde amcanın vurulduğu ve şahısın uzaklaştığı görülüyor.

Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi Mareşal Caddesi'nde dün saat 23.30 sıralarında bekçi Kerem Cebeci ve amcası Sadık Cebeci yolda yürüdükleri sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Ağır yaralanan amca ile yeğen ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Olayın hemen ardından saldırgan Hüseyin Arslan'nın aynı silahla intihar ettiği öğrenilmişti. Hastane kaldırılan Kerem Cebeci hayatını kaybetti. Amcasının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, bekçiye ve amcasına yapılan silahlı saldırı anı kameraya yansıdı. Görüntülerde amcanın vurulduğu ve şahısın uzaklaştığı görülüyor.

(Hasan Zahid Ezim - İHA)

Sarıyer'de bekçiye ve amcasına yapılan silahlı saldırı anı kamerada
Sarıyer'de bekçiye ve amcasına yapılan silahlı saldırı anı kamerada
Sarıyer'de bekçiye ve amcasına yapılan silahlı saldırı anı kamerada
Sarıyer'de bekçiye ve amcasına yapılan silahlı saldırı anı kamerada

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de bekçiye ve amcasına yapılan silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika


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