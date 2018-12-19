Sarıyer'de Belediye Köprüyü Yıkınca Onlarca Araç Otoparkta Mahsur Kaldı

Sarıyer Belediyesi selin zarar verdiği köprüyü yıkınca vatandaşların otomobilleri parkta mahsur kaldı.

Sarıyer Belediyesi selin zarar verdiği köprüyü yıkınca vatandaşların otomobilleri parkta mahsur kaldı. Yıkımın habersiz gerçekleştiğini belirten vatandaşlar duruma tepki gösterdi.



İstanbul'da etkili olan yağış beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Sarıyer Ayazağa'da derenin taşmasıyla kanal köprüsünün bir kısmı zarar gördü. Zarar gören köprü yeniden yapılmak üzere belediye çalışanları tarafından yıkıldı. Ancak yıkımdan haberdar olmayan vatandaşların araçları otoparkta mahsur kaldı. Araçlarını almaya gelen vatandaşlar köprünün yıkıldığını görünce şoke oldu.



Otomobilinin otoparkta mahsur kaldığını belirten Uğur Kazdağ, "İçeride arabalarımız var, çıkaramıyoruz. Belediye dere yatağını açmak için künkleri kaldırmış. Bu künkleri mahalleli olarak biz koymuştuk. Daha önce defalarca belediyeye başvurduk ancak burayla ilgilenmediler. Kendiniz yapın diye bizi gönderdiler. Mülk sahibiyim ben. Köprüyü yıkmışlar. Araçlar içeride kalmış. Çıkacak başka da bir yolları yok. Acil bir çözüm üretmeliler. Evlerine gitmek için bu yolu kullananlar var" diyerek belediye yetkililerine tepki gösterdi.



Dere yatağında bulunan köprünün yıkılmasıyla evlerine gitmek için gelen vatandaşların yoldan geri döndüğü görüldü. - İSTANBUL

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