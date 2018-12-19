Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de Belediye Köprüyü Yıkınca Onlarca Araç Otoparkta Mahsur Kaldı

Sarıyer'de Belediye Köprüyü Yıkınca Onlarca Araç Otoparkta Mahsur Kaldı

1 saat önce

Sarıyer'de belediye köprüyü yıkınca onlarca araç otoparkta mahsur kaldıİSTANBUL - Sarıyer Belediyesi, selin zarar verdiği köprüyü yıkınca vatandaşların otomobilleri parkta mahsur kaldı.

Sarıyer'de belediye köprüyü yıkınca onlarca araç otoparkta mahsur kaldı

İSTANBUL - Sarıyer Belediyesi, selin zarar verdiği köprüyü yıkınca vatandaşların otomobilleri parkta mahsur kaldı. Yıkımın habersiz gerçekleştiğini belirten vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
İstanbul'da etkili olan yağış beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Sarıyer, Ayazağa'da derenin taşmasıyla kanal köprüsünün bir kısmı zarar gördü. Zarar gören köprü yeniden yapılmak üzere belediye çalışanları tarafından yıkıldı. Ancak yıkımdan haberdar olmayan vatandaşların araçları otoparkta mahsur kaldı. Araçlarını almaya gelen vatandaşlar köprünün yıkıldığını görünce şok oldu.
Otomobilinin otoparkta mahsur kaldığını belirten Uğur Kazdağ, "İçeride arabalarımız var, çıkaramıyoruz. Belediye dere yatağını açmak için künkleri kaldırmış. Bu künkleri mahalleli olarak biz koymuştuk. Daha önce defalarca belediye başvurduk ancak burayla ilgilenmediler. Kendiniz yapın diye bizi gönderdiler. Mülk sahibiyim ben. Köprüyü yıkmışlar. Araçlar içeride kalmış. Çıkacak başkada bir yolları yok. Acil bir çözüm üretmeliler. Evlerine gitmek için bu yolu kullananlar var" diyerek belediye yetkililerine tepki gösterdi.
Dere yatağında bulunan köprünün yıkılmasıyla evlerine gitmek için gelen vatandaşların yoldan geri döndüğü görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:42 Kaynak: İHA

İstanbul, Araç, Sarıyer, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'nin İlk Bitcoin ATM'si Hizmete Girdi 5 Yıl Hapsi İstenen Ahmet Kural ve Sıla'nın Kavgasının Detayları Ortaya Çıktı: Gömleğinde Kan İzi Vardı

Şile'deki Nefes Kesen Kurtarma Operasyonunda Mürettebattan Bir Kişi Bavulunu Bırakmadı İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı! İş Çıkış Saatine Dikkat
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 18:27:27. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de Belediye Köprüyü Yıkınca Onlarca Araç Otoparkta Mahsur Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]