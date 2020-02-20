SARIYER'DE BETON MİKSERİ YAN YATTI; SIKIŞAN SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika
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SARIYER'DE BETON MİKSERİ YAN YATTI; SIKIŞAN SÜRÜCÜ YARALANDI

6 saat önce

Haber-Kamera: Özgür EREN Sarıyer'de, devrilen beton mikserinin içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

SARIYER'DE BETON MİKSERİ YAN YATTI; SIKIŞAN SÜRÜCÜ YARALANDI, System.String[]

Haber-Kamera: Özgür EREN

Sarıyer'de, devrilen beton mikserinin içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında, İstinye Mahallesi Tepe Üstü Sokak üzerindeki inşaat alanında meydana geldi. Bahri Keskin'in kullandığı beton mikseri, inşaat alanında geri manevra yaparken henüz bilinmeyen nedenle yan yattı. Sürücü Keskin, bulunduğu şoför koltuğunda sıkıştı. İşçiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Keskini bulunduğu yerden çıkartıp kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri

-Şantiye alanından detay görüntü

-Ambulansın gidişi

-İtfaiyenin gidişi

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar


İtfaiye, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:34 Kaynak: DHA
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