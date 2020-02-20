Sarıyer'de beton mikseri yan yattı; sıkışan sürücü yaralandı - Son Dakika
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Sarıyer'de beton mikseri yan yattı; sıkışan sürücü yaralandı

19 dakika önce

SARIYER'de, devrilen beton mikserinin içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sarıyer'de beton mikseri yan yattı; sıkışan sürücü yaralandı, System.String[]
SARIYER'de, devrilen beton mikserinin içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında, İstinye Mahallesi Tepe Üstü Sokak üzerindeki inşaat alanında meydana geldi. Bahri Keskin'in kullandığı beton mikseri, inşaat alanında geri manevra yaparken henüz bilinmeyen nedenle yan yattı. Sürücü Keskin, bulunduğu şoför koltuğunda sıkıştı. İşçiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Keskini bulunduğu yerden çıkartıp kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.


- İstanbul
İtfaiye, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:42 Kaynak: DHA
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