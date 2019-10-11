Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de bıçaklanarak öldürülen doktorun cenazesi adli tıp'tan alındı
Son Dakika Güncel Sarıyer'de bıçaklanarak öldürülen doktorun cenazesi adli tıp'tan alındı

Sarıyer'de bıçaklanarak öldürülen doktorun cenazesi adli tıp'tan alındı

1 saat önce

Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde görevli iki doktorun arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Kaan Erol'un cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.

Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde görevli iki doktorun arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Kaan Erol'un cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.

Baltalimanı Kemik Hastalıklarıı Hastanesi'nde görevli asistan doktor Yavuz Sümter tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Kaan Erol'un cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirilmişti. Yapılan incelemenin ardından Erol'un cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

Sarıyer'de bıçaklanarak öldürülen doktorun cenazesi adli tıp'tan alındı

Baltalimanı, Adli Tıp, Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:15 Kaynak: DHA
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