Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

11.09.2022 22:40
Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Ayazağa'da bulunan bir alışveriş merkezinin kafe bölümünde oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları yaralılar hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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Son dakika haber | İSTANBUL-SARIYER'DE SİLAHLI KAVGA KAMERADA 5 YARALI Son dakika haber | İSTANBUL-SARIYER'DE SİLAHLI KAVGA KAMERADA 5 YARALI Son dakika haberi... Sarıyer'de silahlı kavga kamerada: 5 yaralı (1) Son dakika haberi... Sarıyer'de silahlı kavga kamerada: 5 yaralı (1)
Kaynak: AA

alışveriş, Ayazağa, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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