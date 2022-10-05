Sarıyer'de bir kadını takip eden şüpheli, bahçede yakalandı

Sarıyer'de, bir kadını takip ederek rahatsızlık verdiği ve konut dokunulmazlığını ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Rumeli Hisarı Mahallesi'nde bir evde oturan A.B.B, şüphelendiği bir kişiyi bahçede görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, aynı mahalledeki D.A. isimli kadını takip ettiği belirlenen şüpheli H.S.B'yi evin bahçesinde yakaladı.

Yapılan araştırmada ekipler, şüphelinin, D.A'yı mayıs ayında da takip ettiğini, sonrasında olay yerinden kaçtığını ve bugün de aynı adrese geldiğini belirledi.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, zanlının A.B.B. ile D.A'nın ortak arkadaşı olan A.A.Ç. isimli kadını da 28 Eylül gecesi takip ettiğini tespit etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli H.S.B, "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "ısrarlı takip" suçundan adliyeye sevk edildi.