Sarıyer'de ilginç anlar: Önce kavga etti sonra kaputun üstünde gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıyer'de ilginç anlar: Önce kavga etti sonra kaputun üstünde gitti

06.08.2022 20:10
Sarıyer'de ilginç anlar: Önce kavga etti sonra kaputun üstünde gitti

Sarıyer'de bir kişi kavga ettiği taksicinin hareket etmesi üzerine önce durdurmak istedi, başarılı olamayınca da aracın kaputuna oturarak yolculuk etti.

Sarıyer'de bir kişi kavga ettiği taksicinin hareket etmesi üzerine önce durdurmak istedi, başarılı olamayınca da aracın kaputuna oturarak yolculuk etti. Yaşanan ilginç anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 18.30 sıralarında Sarıyer'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunay Çağla, kız arkadaşı Hülya Yılkın ile Levent istikametine motosikletle seyir halindeyken, camdan dışarıya çıkarttığı elinde sigara olan taksici Yasin Ş.'yi uyardı. Motosikletlilerin eline çarpacağı yönünde yaptığı uyarı sonrasında taksiciyle motosikletli arasında tartışma çıktı. Motosikletli Çağla, taksicinin yanına giderek konuşmak isteyince aralarında kavga çıktı. Diğer sürücülerin araya girmesiyle birlikte motosikletli Çağla, polisi arayacağını söyleyip ayrıldı.

Durdurmak istedi, başarılı olamayınca kaputa oturup yolculuk etti

Çağla'nın polisi arayacağını duyan taksici Yasin Şat, aracına binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Bu sırada motosikletli ise aracın önüne geçerek taksiciyi durdurmaya çalıştı. Taksici önündeki şahsa rağmen ilerlemeye çalıştı. Bu sırada Tunay Çağla ise, taksicinin kaputunun üzerine oturdu. Taksici bunu Çağla'nın canını hiçe sayarak kaputunda oturan şahsa rağmen ilerledi. Taksici kaputa oturan Çağla'ya rağmen Büyükdere Caddesi'nde Dereboyu Caddesi'ne kadar trafikte devam etti. Trafik yavaşlayınca taksi şoförü Yasin Şat, aracından inerek Çağla'yı kaputtan indirdi. Bu sırada ikili tekrar kavgaya tutuştu. Trafikte bulunan sürücülerin araya girmesiyle ayrılan taksici aracına binip uzaklaşırken, Tunay Çağla ise emniyete gidip şikayetçi oldu.

Taksici adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, o ilginç anlar kamerada

Tunay Çağla'nın üzerine harekete geçen polis ekipleri, MOBESE kayıtlarını inceleyip taksici Yasin Şat'ı ve yanında bulunan Soner Şat'ı gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Yasin Şat ve Soner Şat, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan olay anı ise çevredeki bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı. Kamera kayıtlarında iki taraf arasında yaşanan tartışmanın ardından, Tunay Çağla'nın taksinin kaputuna oturduğu anlar görüldü. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Sarıyer'de bir motorcu, tartıştığı taksiciyi durdurmak için kaputta yolculuk yaptı Sarıyer'de bir motorcu, tartıştığı taksiciyi durdurmak için kaputta yolculuk yaptı Netflix, senaristlere milyon dolarlık tazminat ödeyecek! Netflix, senaristlere milyon dolarlık tazminat ödeyecek!
Kaynak: İHA

Sarıyer, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de ilginç anlar: Önce kavga etti sonra kaputun üstünde gitti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:54 Burak Yılmaz yeni takımıyla çıktığı ilk maçta fileleri sarstı!
19:25 Sessizliğini koruyan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi sosyal medyadan paylaştı!
19:22 Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, Southampton'ı 4-1 yendi
19:11 Düğünde oynadığı video ile gündem olan temizlik işçisine belediye başkanından hediye!
18:43 Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool, deplasmanda Fulham ile berabere kaldı!
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Meral Akşener'in uyuşturucuyla ilgili sözlerine cevap: Bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur
18:36 KPSS'nin iptal edilmesine yönelik Erdoğan'ın "Bunu seçime kadar satacaklardı" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Zihni böyle çalışıyor
18:22 Dev piton, köpeğin etrafını sararak esir aldı! İşte dehşete düşüren o görüntüler
18:02 Uzun yaşamın sırrı 370 yıllık mezarda mı gizli? İşte 148 yıl yaşayan İngiliz doktorun gizemi
17:41 Icardi iddiası Türk gazetecilerin arasını açtı! Biri "Ali Koç reddetti" dedi, diğeri yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 20:12:48. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıyer'de ilginç anlar: Önce kavga etti sonra kaputun üstünde gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement