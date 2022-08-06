Sarıyer'de ilginç anlar: Önce kavga etti sonra kaputun üstünde gitti

Sarıyer'de bir kişi kavga ettiği taksicinin hareket etmesi üzerine önce durdurmak istedi, başarılı olamayınca da aracın kaputuna oturarak yolculuk etti. Yaşanan ilginç anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 18.30 sıralarında Sarıyer'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunay Çağla, kız arkadaşı Hülya Yılkın ile Levent istikametine motosikletle seyir halindeyken, camdan dışarıya çıkarttığı elinde sigara olan taksici Yasin Ş.'yi uyardı. Motosikletlilerin eline çarpacağı yönünde yaptığı uyarı sonrasında taksiciyle motosikletli arasında tartışma çıktı. Motosikletli Çağla, taksicinin yanına giderek konuşmak isteyince aralarında kavga çıktı. Diğer sürücülerin araya girmesiyle birlikte motosikletli Çağla, polisi arayacağını söyleyip ayrıldı.

Durdurmak istedi, başarılı olamayınca kaputa oturup yolculuk etti

Çağla'nın polisi arayacağını duyan taksici Yasin Şat, aracına binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Bu sırada motosikletli ise aracın önüne geçerek taksiciyi durdurmaya çalıştı. Taksici önündeki şahsa rağmen ilerlemeye çalıştı. Bu sırada Tunay Çağla ise, taksicinin kaputunun üzerine oturdu. Taksici bunu Çağla'nın canını hiçe sayarak kaputunda oturan şahsa rağmen ilerledi. Taksici kaputa oturan Çağla'ya rağmen Büyükdere Caddesi'nde Dereboyu Caddesi'ne kadar trafikte devam etti. Trafik yavaşlayınca taksi şoförü Yasin Şat, aracından inerek Çağla'yı kaputtan indirdi. Bu sırada ikili tekrar kavgaya tutuştu. Trafikte bulunan sürücülerin araya girmesiyle ayrılan taksici aracına binip uzaklaşırken, Tunay Çağla ise emniyete gidip şikayetçi oldu.

Taksici adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, o ilginç anlar kamerada

Tunay Çağla'nın üzerine harekete geçen polis ekipleri, MOBESE kayıtlarını inceleyip taksici Yasin Şat'ı ve yanında bulunan Soner Şat'ı gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Yasin Şat ve Soner Şat, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan olay anı ise çevredeki bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı. Kamera kayıtlarında iki taraf arasında yaşanan tartışmanın ardından, Tunay Çağla'nın taksinin kaputuna oturduğu anlar görüldü. - İSTANBUL