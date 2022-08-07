SARIYER'DE OTOMOBİLİN YANDIĞI ANLAR KAMERADA

SARIYER'DE bir otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Hacıosman Bayırı Caddesi'nde 2 Ağustos Salı günü saat 14.00 sıralarında iddiaya göre seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Otomobil yanmaya başlayınca sürücü otomobili yolun kenarına çekti. Otomobilin yandığını gören diğer sürücüler ellerindeki yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.