Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de bir seçmen yavru köpeği ile oy kullandı
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Sarıyer'de bir seçmen yavru köpeği ile oy kullandı

11 dakika önce

Sarıyer'de köpeğiyle oy kullanmaya gelen bir vatandaş, görevlilerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu.

Sarıyer'de bir seçmen yavru köpeği ile oy kullandı, System.String[]
Sarıyer'de köpeğiyle oy kullanmaya gelen bir vatandaş, görevlilerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu. 2 aylık yavru köpeğini de oy kullanacağı okula getiren Berk Tunç, kabine girerken köpeğini sandık görevlilerine emanet etti.

Sarıyer'de bulunan Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde köpeğiyle oy kullanmaya gelen bir vatandaş, renkli görüntülere sahne oldu. 2 aylık köpeği 'Met' ile vatandaşlık görevini yapmaya gelen Berk Tunç, kabine girerken 'Met'i sandık görevlilerine emanet etti. Görevlilerin kucağında sahibinin oy kullanmasını bekleyen Met'e sandık görevlileri ilgi gösterdi.

'Met', sahibinin oyunu kullanmasının ardından onun kucağında uzaklaştı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:12 Kaynak: İHA
Sarıyer, Güncel
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