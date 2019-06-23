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Sarıyer'de bir seçmen yavru köpeği ile oy kullandı

1 saat önce

Sarıyer'de bir seçmen yavru köpeği ile oy kullandı Yavru köpek ilgi odağı olduİSTANBUL - Sarıyer'de köpeği ile oy kullanmaya gelen bir vatandaş, görevlilerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu.

Sarıyer'de bir seçmen yavru köpeği ile oy kullandı
Yavru köpek ilgi odağı oldu
İSTANBUL - Sarıyer'de köpeği ile oy kullanmaya gelen bir vatandaş, görevlilerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu. 2 aylık yavru köpeğini de oy kullanacağı okula getiren Berk Tunç, kabine girerken köpeğini sandık görevlilerine emanet etti.
Sarıyer'de bulunan Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde köpeği ile oy kullanmaya gelen bir vatandaş, renkli görüntülere sahne oldu. 2 aylık köpeği 'Met' ile vatandaşlık görevini yapmaya gelen Berk Tunç, kabine girerken "Met"i sandık görevlilerine emanet etti. Görevlilerin kucağında sahibinin oy kullanmasını bekleyen Met'e sandık görevlileri ilgi gösterdi.
Met sahibinin oyunu kullanmasının ardından onun kucağında uzaklaştı.
Sarıyer'de bir seçmen yavru köpeği ile oy kullandı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:34 Kaynak: İHA
Sarıyer, Genel
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