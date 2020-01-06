Sarıyer'de Boğaz'a çamur aktı - Son Dakika
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Sarıyer'de Boğaz'a çamur aktı

6 saat önce

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı İstanbul'da, rüzgar ve sağanak yağış etkili oluyor.

Sarıyer'de Boğaz'a çamur aktı, System.String[]
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı İstanbul'da,  rüzgar ve sağanak yağış etkili oluyor. Sarıyer'de sabah saatlerinde yağmurla gelen çamur, İstanbul Boğazı'na karıştı. Boğaz'ın suları yer yer kahverenge dönüştü.


- İstanbul
İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:20 Kaynak: DHA
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