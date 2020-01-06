METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı İstanbul'da, rüzgar ve sağanak yağış etkili oluyor.
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı İstanbul'da, rüzgar ve sağanak yağış etkili oluyor. Sarıyer'de sabah saatlerinde yağmurla gelen çamur, İstanbul Boğazı'na karıştı. Boğaz'ın suları yer yer kahverenge dönüştü. - İstanbul
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6.01.2020 17:49:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıyer'de Boğaz'a çamur aktı - Son Dakika