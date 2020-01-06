Sarıyer'de boğaz'a çamur aktı - Son Dakika

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı İstanbul'da, rüzgar ve sağanak yağış etkili oluyor. Sarıyer'de sabah saatlerinde yağmurla gelen çamur, İstanbul Boğazı'na karıştı. Boğaz'ın suları yer yer kahverenge dönüştü.