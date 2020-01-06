Sarıyer'de boğaz'a çamur aktı - Son Dakika

Sarıyer'de boğaz'a çamur aktı
6 saat önce
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı İstanbul'da, rüzgar ve sağanak yağış etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:29 Kaynak: DHA
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı İstanbul'da, rüzgar ve sağanak yağış etkili oluyor. Sarıyer'de sabah saatlerinde yağmurla gelen çamur, İstanbul Boğazı'na karıştı. Boğaz'ın suları yer yer kahverenge dönüştü.
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