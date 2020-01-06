Sarıyer'de boğaz'a çamur aktı - Son Dakika
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Sarıyer'de boğaz'a çamur aktı

6 saat önce

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı İstanbul'da, rüzgar ve sağanak yağış etkili oluyor.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı İstanbul'da, rüzgar ve sağanak yağış etkili oluyor. Sarıyer'de sabah saatlerinde yağmurla gelen çamur, İstanbul Boğazı'na karıştı. Boğaz'ın suları yer yer kahverenge dönüştü.

Sarıyer'de boğaz'a çamur aktı

İstanbul Boğazı, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:29 Kaynak: DHA
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