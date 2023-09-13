Sarıyer'de Boğaz'a dalış yapan İsa Kulaç kayboldu - Son Dakika

Sarıyer'de Boğaz'a dalış yapan İsa Kulaç kayboldu

Sarıyer\'de Boğaz\'a dalış yapan İsa Kulaç kayboldu
Son Güncelleme: 13.09.2023 15:18

Sarıyer'de Boğaz'a dalış yapan 31 yaşındaki İsa Kulaç uzun süre sudan çıkmayınca Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışmalarına başladı. İsa Kulaç'a henüz ulaşılamadı.

SARIYER'DE Boğaz'a dalış yapan İsa Kulaç kayboldu. Sahil Güvenlik dalgıçları Boğaz'da arama çalışmalarına devam ediyor.

Olay dün öğle saatlerinde Yeniköy sahilde meydana geldi. İddiaya göre, Boğaz'da dalış yapan 31 yaşındaki İsa Kulaç uzun süre sudan çıkmadığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Dün akşam saatlerine kadar yapılan aramalarda İsa Kulaç'a ulaşılamadı. Havanın kararması üzerine arama çalışmalarına ara verildi.

Bugün tekrar olay yerine gelen Sahil Güvenlik Arama Kurtarma dalgıçları, İsa Kulaç'ın dalış yaptığı noktada ve çevresinde arama çalışmalarına devam ediyor. Boğaz'da kaybolan İsa Kulaç'ın ağabeyi Beytullah Kulaç, "Dün saat 10.00 civarlarında dalgıç elbiseleri ile tüpsüz denize dalmış. Sürekli buraya geliyordu. Genellikle çok açılmıyormuş ama iyi bir yüzücü, çıkmış olabilir, karşı tarafa geçmiş olabilir bilmiyoruz. Şu ana kadar arama faaliyetlerinden herhangi bir sonuç elde edilemedi. İnşallah umutlu bir haber bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Sarıyer'de Boğaz'a dalış yapan İsa Kulaç kayboldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de Boğaz'a dalış yapan İsa Kulaç kayboldu - Son Dakika
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