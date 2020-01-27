Sarıyer'de bomba zannedilen kutuda takip cihazı çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıyer'de bomba zannedilen kutuda takip cihazı çıktı - Son Dakika

Sarıyer'de bomba zannedilen kutuda takip cihazı çıktı

6 saat önce

SARIYER'de, bir iş insanının genel bakım için oto sanayiye getirdiği lüks aracının altında bulunan kutu, bomba paniğine neden oldu.

SARIYER'de, bir iş insanının genel bakım için oto sanayiye getirdiği lüks aracının altında bulunan kutu, bomba paniğine neden oldu. Fünyeyle patlatılan kutudan takip cihazı çıktı.

Olay, Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi 39. Sokak'ta 14.00 sıralarında meydana geldi. İsmini vermek istemeyen bir iş insanı, lüks aracının genel bakımını yaptırmak için oto sanayiye geldi. Oto servisi çalışanı, alt bölümü kontrol etmek için asansörle kaldırdığı sırada, otomobilin arka salıncağına iple bağlanmış siyah bir kutu fark etti.

Servis çalışanın uyarısıyla kutuyu gören otomobilin sahibi bomba olabileceği ihtimaliyle polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanı polisi bekledi.

SİYAH KUTUDAN TAKİP CİHAZI ÇIKTI

Bomba imha uzmanı polis, özel kıyafetini giyerek otomobilin altındaki kutuyu kontrol etti. Bomba imha uzmanı polis, kutuyu otomobilin salıncağından çıkardıktan sonra sokak üzerinde fünyeyle patlattı. Patlamanın ardından yapılan incelemede kutunun içinde takip cihazı olduğu tespit edildi.

Otomobilin bakımı için getirilen servisin yanındaki bir başka serviste çalışan İmdat Mankırcı, "Komşumuz arabayı lifte kaldırdığında, arabanın salıncak kısmında bir kutu buluyorlar. Önce aracın sahibine bilgi veriyorlar. O da 'dokunmayın, polise haber verelim' diyor. Ardından polisi arıyorlar. Polis ekipleri gelince bizi uzaklaştırdılar. Ne çıktığından haberimiz yok henüz" ifadelerini kullandı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, takip cihazının iş insanının husumetli olduğu kişi ya da kişilerce aracın altına konulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Sarıyer'de bomba zannedilen kutuda takip cihazı çıktı

Mustafa Kemal Atatürk, Maslak, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güleda'nın ölmeden önceki ifadesi: Ölümle tehdit etti, kurtulmaya çalıştım
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar anı kamerada Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in çirkin girişimleri var, gereği neyse yapacağız

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 23:21:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıyer'de bomba zannedilen kutuda takip cihazı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]