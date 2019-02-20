Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de Bulunan Bir İnşaat Alanının Yan Tarafında Toprak Kayması Meydana Geldi.

Sarıyer'de Bulunan Bir İnşaat Alanının Yan Tarafında Toprak Kayması Meydana Geldi.

1 saat önce

IHAAW084336-ASA/20-02-2019- Sarıyer'de bulunan bir inşaat alanının yan tarafında toprak kayması meydana geldi.

Sarıyer'de Bulunan Bir İnşaat Alanının Yan Tarafında Toprak Kayması Meydana Geldi., System.String[]
IHAAW084336-ASA/20-02-2019

- Sarıyer'de bulunan bir inşaat alanının yan tarafında toprak kayması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken toprak kayması sonucu bir araç ve kulübe enkaz altında kaldı. 20.02.2019 08: 43: 36 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:49 Kaynak: İHA

Sarıyer, 3. Sayfa
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