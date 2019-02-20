Sarıyer'de Bulunan Bir İnşaat Alanının Yan Tarafında Toprak Kayması Meydana Geldi.
1 saat önce
IHAAW084336-ASA/20-02-2019- Sarıyer'de bulunan bir inşaat alanının yan tarafında toprak kayması meydana geldi.
IHAAW084336-ASA/20-02-2019
- Sarıyer
'de bulunan bir inşaat alanının yan tarafında toprak kayması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken toprak kayması sonucu bir araç ve kulübe enkaz altında kaldı. 20.02.2019 08: 43: 36 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:49 Kaynak: İHA
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