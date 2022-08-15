Sarıyer'de caddeleri su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Sarıyer'de caddeleri su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı

15.08.2022 16:11

Sarıyer'de caddeleri su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı Sarıyer'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu.

Sarıyer'de caddeleri su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı

İSTANBUL - Sarıyer'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu. Baskınlar nedeniyle vatandaşlar ve trafikte olan sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış, sabah saatlerinde etkili oldu. Sarıyer Emirgan, Ayazağa Deresi, Baltalimanı, İstinye ve Maden Özdereiçi'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddeler adeta göle döndü. Sokak ve caddelerde oluşan su baskınları nedeniyle trafikte olan sürücüler zor anlar yaşadı. Yokuş yukarı olan bir sokaktaki suyun akışkanlık hızı kameralara yansıdı. Bazı araçların oluşan baskın nedeniyle ilerleyemeyip suda kaldığı görüldü.

YORUMLAR
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Sağanak, İstanbul'da bazı ev ve araçlarda hasara neden oldu Sağanak, İstanbul'da bazı ev ve araçlarda hasara neden oldu SARIYER'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI EVİ SU BASTI SARIYER'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI EVİ SU BASTI
Kaynak: İHA

Sarıyer, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de caddeleri su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de caddeleri su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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