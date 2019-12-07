Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de çalıların arasında mahsur kalan kişi kurtarıldı
Son Dakika Güncel Sarıyer'de çalıların arasında mahsur kalan kişi kurtarıldı - Son Dakika

Sarıyer'de çalıların arasında mahsur kalan kişi kurtarıldı

6 saat önce

Sarıyer'de mantar toplamak için gittiği ormanda, çalıların arasında mahsur kalan kişi, AKUT ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sarıyer'de çalıların arasında mahsur kalan kişi kurtarıldı, System.String[]

Sarıyer'de mantar toplamak için gittiği ormanda, çalıların arasında mahsur kalan kişi, AKUT ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre İsmail Küçükal, mantar toplamak için Sarıyer Ayazağa Ormanı'na gitti. Mantar ararken yolunu kaybeden Küçükal, çalıların arasında sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AKUT, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ormanda yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu, Küçükal'a ulaşıldı. Çalılıların arasında mahsur kaldığı görülen Küçükal'ın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Hızar ve balta yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Küçükal'a sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Küçükal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ayazağa, İtfaiye, Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den Yunanistan Başbakanı'nın küstah sözlerine "hayalperest ideolojiler" tepkisi
Kedileri ciğerle zehirlenen Rus kadın isyan etti: Pazartesi günü çok korkunç şeyler oldu İstanbullular dikkat! KESK eylemi dolayısıyla bu yollar trafiğe kapatılacak Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 06:28:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de çalıların arasında mahsur kalan kişi kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]