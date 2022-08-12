İstanbul'da korkunç cinayet: Uyardığı arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklandı - Son Dakika
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İstanbul'da korkunç cinayet: Uyardığı arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklandı

12.08.2022 09:18

Sarıyer'de çay bahçesi sahibi bir şahıs, parkta alkol kullandığı için uyardığı arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Sarıyer'de çay bahçesi sahibi bir şahıs, parkta alkol kullandığı için uyardığı arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Bacağından yaralanarak kaçan katil zanlısı ise Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Öldürülen şahsın 24 yıl önce işlediği bir cinayet nedeniyle cezaevine girdiği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay bahçesi sahibi Bürkan Kocaacar ve Serkan D. arasında alkol kullanma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonrasında, Serkan D. cebinden çıkardığı bıçağı Bürkan Kocaacar'ın kalbine iki kez sapladı. Bıçak darbesiyle Bürkan Kocaacar kanlar içinde yere yığılırken, Serkan D. ise olay yerinden kaçmaya başladı. Kavga esnasında da bacağından yaralanan Serkan D., Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde kıskıvrak yakalanırken, bıçağa da el konuldu. Gözaltına alınan Serkan D. tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

UYARDIĞI ARKADAŞI KALBİNDEN BIÇAKLADI

Kalbinden bıçaklanan Bürkan Kocaacar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Kocaacar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öldürülen şahsın 24 yıl önce işlediği bir cinayet nedeniyle cezaevine girdiği ortaya çıktı. Ayrıca öldürülen Bürkan Kocaacar'ın kavga öncesi silahını arkadaşı Zeki Barbaros Ç.'ye verdiği ve Ç.'nin de olay yerinden silahla uzaklaştığı öğrenildi.

"SADECE ÖLÜM HABERİNİ SÖYLEDİLER"

Ölen kişinin komşusu olduğunu söyleyen kadın, "Yan yana otuyordum Gürkan'la. İçime bir sıkıntı geldi. Ayağa kalktım. Neden böyle oldu dedim. Allah'ım hayırlı haber dedim. Evime gittim olayı duydum. Sadece ölüm haberini söylediler. Ondan sonra fena oldum evde. Attım kendimi dışarıya. Buraya gelince fenalaştım" dedi.

"DİREKT GELİP KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞ"

Kavga etmeden oturduğu yerde Bürkan Kocaacar'ın kalbinden bıçakladığını söyleyen kadın, "Oğlum elime doğdu o çocuk benim. O işletiyordu. Sürekli ellerinde tabanca ile gezen insanlardı ama bu kadar bıçakla bilmiyorum. O da yanında çalışıyordu zaten. Ama aralarında ne geçti bilmiyorum. Kavga olmamış, direkt gelip oturduğu yerde kalbinden bıçaklamış" şeklinde konuştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

(Batuhan Altınbaş - Doğan Can Cesur - İsmet Aktaş/İHA)

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Kaynak: İHA

İstanbul, Sarıyer, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da korkunç cinayet: Uyardığı arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklandı - Son Dakika

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