SARIYER'DE CİPİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ İKİ KİŞİ METRELERCE BÖYLE SÜRÜKLENDİ - Son Dakika

SARIYER'DE CİPİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ İKİ KİŞİ METRELERCE BÖYLE SÜRÜKLENDİ

Haber-Kamera Yılmaz OKUR - Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL, (DHA) SARIYER'de, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet, sürücüsünün dönüş yaptığı cipe çarptı. Kazanın etkisiyle motosikletliler düşerek metrelerce sürüklenirken, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz pazartesi günü saat 15.15 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde yaşandı. Üzerinde iki kişinin olduğu motosiklet, sürücüsünün dönmeye çalıştığı cipe çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet ve üzerindeki iki kişi metrelerce sürüklendi. Motosikletin arka kısmında yolculuk yapan Ömer Delibaş, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Sürücü Aybars Özdemir ise savrulan motosikletiyle sürüklenerek kafasından yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından iki yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. Yaşanan kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAFASINDA BİRKAÇ YERDE YARIK VARDI

Görgü tanığı, Cipi bir hanımefendi kullanıyordu. Dönüş yapıyordu. Motosiklet de hızını kesemedi, çarptı. Müdahale ettiler. Çok şükür bir şeyi yok. Kafasında birkaç yerde yarık vardı. Diğer çocuğun da bacağında yırtık vardı. Ambulans da gelince hemen müdahale etti. Çok tehlikeli bir durum olmadı dedi.