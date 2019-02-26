Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de Çöken İstinat Duvarı Vatandaşları Mağdur Etti

Sarıyer'de Çöken İstinat Duvarı Vatandaşları Mağdur Etti

1 saat önce

Sarıyer'de bir evin üzerine çöken istinat duvarı vatandaşları mağdur etti.

Sarıyer'de Çöken İstinat Duvarı Vatandaşları Mağdur Etti, System.String[]
Sarıyer'de bir evin üzerine çöken istinat duvarı vatandaşları mağdur etti. Faciadan dönülen olayda boşaltılan evin sakinleri, yetkililerden yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için yardım istedi.

Sarıyer'de dün akşam meydana gelen toprak kayması sonucu istinat duvarı bir evin üzerine çökmüştü.

Olayda vatandaşlar, son anda kendini dışarı atarak yara almadan kurtulmuşlardı. Ekiplerin evleri boşaltmasının ardından akrabalarına misafir olan Karabulut ailesi, mağdur olduklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Ev sakinlerinden Mustafa Karabulut, zor durumda olduklarını, yetkililerden yardım istediklerini belirterek o anları anlattı. Akrabalarına misafir olduklarını belirten Karabulut, "Toprak düştü, az daha ölüyordum hanım uyarmasaydı. Kaynımda kalıyorum ne olacak bilmiyorum" dedi.

Diğer ev sahiplerinden Murat Karabulut ise devlet büyüklerinden yardım istediğini ifade ederek "Akşam 22.00 sıralarından sonra oldu büyük taşlar düştü evin altına vurdu. Amcamın oğlu evi boşaltın dedi, can havliyle sakat ve yaşlı annemi kaçırdım" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:29 Kaynak: İHA

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